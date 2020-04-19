Французов могут обязать носить маски в транспорте после карантина

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп не исключил, что ношение масок в транспорте будет обязательным после окончания режима самоизоляции в стране 11 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Транспорт – это одно из мест, где ношение масок может быть обязательным после 11 мая», — заявил он.

Премьер добавил, что закрытые во Франции магазины будут открываться постепенно после предполагаемой даты окончания строгих карантинных мер. Филипп также предупредил, что не все школы в стране откроются после 11 мая.

| 2020-04-19T23:19:28+00:00 20 апреля 2020, 02:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss