Франция поставит Армении 50 единиц бронетранспортеров VAB MK3.

Как передает «Спутник Армения«, о поставках в одном из интервью заявил директор Института прогнозирования и безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.

О сроках и графике поставок не сообщается. Информация насчет поставок бронемашин в открытых источниках начала циркулировать еще в середине мая. Однако комментариев с французской стороны не было.

По словам Дюпюи, помимо упомянутых средств, обсуждается возможность закупки Арменией бронеавтомобилей Bastion и Sherpa производства французской компании Arquus.