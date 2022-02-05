Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласны с тем, что урегулирования ситуации на Украине важно добиться дипломатическим путем. В опубликованном Даунинг-стрит сообщении отмечается, что представители государств после состоявшейся беседы договорились продолжать попытки устранить наблюдаемую напряженность, передает РИА Новости.

«Лидеры проинформировали друг друга о своих соответствующих обсуждениях с международными партнерами, включая визит премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться главным приоритетом», — отмечается в заявлении.

Макрон и Джонсон приняли решение, что Париж и Лондон продолжат разрабатывать пакет санкций на случай российского вторжения на Украину. Кроме того, представители двух стран также успели обсудить укрепление восточного фланга НАТО (lenta. ru)