Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Журнал подсчитал совокупный доход игроков в сезоне-2022/23, который состоит из футбольной части – зарплата и премии. И заработки вне поля – спонсорские сделки, реклама, доходы от бизнеса.

Forbes брал данные из общедоступных источников – например, из Capology.com, – а также беседовал с футбольными инсайдерами, включая Танкреди Палмери.

Первое место в рейтинге занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Заработок француза оценен в 128 млн долларов: 110 млн – футбольные доходы, 18 млн – заработок за пределами поля.

Второе место у нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 120 млн долларов, включая 65 млн на футболе и 55 млн за пределами поля. Замкнул тройку форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – 100 млн долларов (40+60). (sports.ru)