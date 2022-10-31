Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины антидронную витовку Kvertus KVS G-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Оборудование для борьбы с вражескими дронами получило подразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи на Запорожском направлении.

По предварительной информации, винтовка уже результативно применяется в боевых условиях и позволяет бойцам ВСУ эффективно обезвреживать дроны оккупантов.

«За первые полдня мы уже приземлили один из вражеских «мавиков», который пытался выискивать наши позиции. Испытание винтовка прошла идеально», — цитируют представители фонда слова бойцов с передовой.