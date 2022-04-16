В Финляндии неизвестные активисты записали ответ на видео, снятое в России, о якобы передвижении техники под финской границей — изобразив перебрасывание тракторов, готовых охотиться на неё.

Как пишет «Европейская правда», видео заметило в соцсетях сообщество «Информнапалм».

Видео практически копирует фрагмент , снятый якобы случайным свидетелем на Карельском перешейке в начале недели – как по трассе в направлении Хельсинки едут две береговые ракетные системы «Бастион». Его начали распространять с допущениями, что Россия якобы стягивает технику к границам Финляндии из-за её намерения начать процедуру вступления в НАТО.

В «видеоответе» сняли колонну из пяти тракторов, которые едут в направлении Санкт-Петербурга. Оператор в конце так само берет в кадр и приближает дорожный знак, на котором можно видеть расстояние до Петербурга и до пограничного пункта пропуска Ваалимаа (https://www.eurointegration.com.ua).