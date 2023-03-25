Финал международного песенного конкурса «Евровидение» впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании. Как сообщает Deadline, эту информацию подтвердили в Европейском вещательном союзе (EBU).

В «Евровидении-2022» победила группа Kalush Orchestra из Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал «Евровидения», который состоится 13 мая.

За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. К ним относятся Россия, отстраненная от участия в «Евровидении» в 2022 году, и отстраненная в 2021-м Беларусь.

«Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование «остального мира», мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия», — рассказали в союзе.