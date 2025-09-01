Месси проиграл первый из восьми последних финалов футбольных кубков. В предыдущий раз он проиграл в финальном матче в 2021 году в составе «Барселоны».

«Интер Майами» проиграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 0:3 в финальном матче Кубка лиг. Встреча прошла в Сиэтле. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел на поле весь матч, пишет rbc.ru.

«Интер Майами» был действующим победителем турнира. Кубок лиг является единственным трофеем, который выиграл «Интер Майами». Случилось это в 2023 году спустя пару месяцев после перехода в команду Месси.

Месси проиграл первый из восьми последних финалов футбольных кубков. В предыдущий раз он проиграл в финальном матче в 2021 году в составе «Барселоны», которая уступила «Атлетику» со счетом 2:3 в матче за Суперкубок Испании.

Месси — самый титулованный футболист в истории. На счету 38-летнего аргентинца 48 титулов, среди которых победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов. Также Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», что является рекордом.