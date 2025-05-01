Клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», за который выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси, со счетом 1:3 проиграл «Ванкуверу» в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Встреча прошла в Майами.

Месси провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями. Первый матч между командами завершился со счетом 2:0 в пользу «Ванкувера». Единственный гол «Интер Майами» за два матча забил испанский защитник Жорди Альба, результативную передачу сделал уругвайский нападающий Луис Суарес. Ранее оба футболиста выступали за испанскую «Барселону». В финале турнира «Ванкувер» сыграет с победителем противостояния между мексиканскими клубами «Крус Асуль» и «Тигрес». Их первый матч завершился со счетом 1:1, вторая встреча пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени.