Фермеры Азербайджана смогут воспользоваться аграрным кредитным калькулятором

Агентство по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) предоставило в пользование фермерам систему индивидуального расчета величины возможного аграрного кредитования (ALES).

Как сообщает Trend c мероприятия, об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам года сказал журналистам председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По словам Алиева, посредством ввода в эту информационную систему данных о площади земельного участка, урожайности, источников доходов и других информационных показателей, фермеры получат предварительную информацию о том, в какой сумме они смогут получить кредит. Также фермеры могут распечатать выписку из ALES и обратиться с ней в банк, минуя процесс банковского оценивания.

Председатель агентства добавил, что фермеры уже с сегодняшнего дня могут пользоваться кредитным калькулятором на официальном сайте AKIA.

| 2019-12-26T14:01:19+00:00 26 декабря 2019, 15:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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