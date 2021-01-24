«Фенербахче» надеется собрать 2 млн евро на переход Озила

«Фенербахче» обратился к болельщикам за помощью, чтобы завершить переход Месута Озила из «Арсенала».

Президент турецкого клуба Али Коч запустил сбор средств на этот переход через смс: «У нас есть просьба к фанатам. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, мы зависим от вашей финансовой поддержки. В день, когда Озил поставит подпись, я попрошу вас побить рекорд в смс-кампании.

Может быть, 300 тысяч, может, 500 тысяч или миллион сообщений вместе. Эта поддержка очень поможет нам. А потом – я знаю, что вы поспешите покупать футболки с именем Месута».

Смс-сообщения можно отправлять на номер 1907 (год основания «Фенербахче»). Клуб надеется собрать таким образом около 2 млн евро. Также клуб ожидает, что продаст около миллиона футболок с фамилией Озила к концу этого сезона.

У «Фенербахче» уже накопились большие долги. Сейчас задолженность клуба составляет около 520 млн евро. (sports.ru)

| 2021-01-24T15:59:21+04:00 24 января 2021, 17:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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