Главный инфекционист США в воскресенье призвал миллионы американцев, уже сделавших прививку от COVID-19, пройти ревакцинацию, «чтобы оптимизировать свой статус».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 34,5 миллиона из 196 миллионов человек в США получили бустерные дозы. При этом приблизительно 60 миллионов человек так и не привились от коронавируса.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, являющийся главным советником президента Джо Байдена в сфере здравоохранения, заявил программе «На этой неделе» на канале АВС, что «нет никакой неясности» в вопросе о необходимости повторных прививок, поскольку эффективность первоначальных прививок со временем снижается.

По его словам, ревакцинация повысит у людей сопротивляемость к вирусу, хотя неясно, нужно ли им будет проходить ревакцинацию в будущем каждые полгода или год.

«Мы будем изучать, что дает ревакцинация, следовать науке, следовать данным», – заявил Фаучи, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

Консультативный совет CDC в пятницу единогласно проголосовал за то, чтобы сделать бустерные вакцины доступными для лиц старше 18 лет.

Заболеваемость COVID-19 в США снова растет, в последние дни ежедневно регистрируется более 90 тысяч новых случаев.