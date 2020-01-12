Фарид Казаков представил бакинцам моноспектакль

В Центре современного искусства Азербайджана «Yarat» состоялся первый хореографический моноспектакль в Азербайджане. Главным актером спектакля стал известный азербайджанский танцор, обладатель национальной премии Азербайджана, выпускник Бакинской Академии хореографии, победитель и обладатель Гран-При Международных и Всероссийских конкурсов Фарид Казаков.

Режиссёр спектакля Луиза Air, — российский режиссёр, работающий с известными актёрами, такими как Николай Лебедев, Никита Кукушин, Ян Цапник и другими.

Премьера первого моноспектакля в Азербайджане прошла с аншлагом и сопровождалась бурными аплодисментами зрителей.

Фарид Казаков признается, что режиссёр спектакля, расскрыла его совсем с другой стороны — стороны драматического актёра:

«Мой год начался с творческого подарка для всех жителей Баку. Луиза Air поставила на меня моноспектакль «Энуэмент». Постановка – возврат в прошлое и разговор с собой.

Всем иногда хочется вернуться в прошлое и рассказать себе, что ждёт в будущем. Предостеречь от зависти и славе, о триумфах и физических травмах. В этом моноспектакле, я разделил пространство на сцену (выступления, аплодисменты и ликующие зрители), а также на закулисье (боль, ушибы, травмы и завистники). Показал зрителям изнанку сценических декораций. Хочу сказать, что я предстал в совершенно новых образах и очень рад, что зрителям они пришёлись по душе!», — заявил он в интервью #.