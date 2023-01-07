Фанаты канадской исполнительницы Селин Дион устроили митинг у офиса журнала Rolling Stone, редакция которого не включила артистку в список лучших певцов всех времен. Об этом сообщает портал NME.

В протесте приняли участие примерно полтора десятка человек, которые держали в руках плакаты с надписями «Как вы могли забыть Селин?» и «Спасите Селин». Поклонники также требовали устроить им встречу с журналистами Rolling Stone, запустили петицию в поддержку Дион и раскритиковали издание в соцсетях.

Список Rolling Stone возглавила соул-исполнительница Арета Франклин, на втором и третьем месте разместились Уитни Хьюстон и пионер соула Сэм Кук. Помимо них в рейтинг попали Билли Айлиш, The Weeknd, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Рианна и другие. Составители рейтинга подчеркнули, что «это список лучших исполнителей, а не лучших голосов».