Интервью с известным дизайнером, заслуженным деятелем искусств Фахрией Халафовой:

— Вы с 1988 года работаете в мире моды. Что изменилось с тех времен?

— С 1988 года я являюсь руководителем центра моды и дизайна. Автором многочисленных коллекций, которые были удостоены различных международных наград. Премия имени Академика Юсифа Мамедалиева — 2004, ЛИДЕР В ПРЕСТИЖЕ И КАЧЕСТВЕ – Европа 2006, Заслуженный Деятель Искусств Азербайджана — 2006, главная награда международного конкурса высокой моды национального костюма – приз за профессионализм Золотые ножницы — 2007, лауреат фестиваля Шелковый путь (Silk Way), который проходил в Китае в 2013 году. В 2016 году Европейский совет моды присудил мне международную премию European Fashion Award-2016 за профессиональные и творческие достижения в области моды и дизайна. Вершиной успеха моей профессиональной карьеры стало подписание соглашения в Санкт-Петербурге 5 декабря 2017 года между директором Государственного Эрмитажа, академиком Российской Академии наук Михаилом Пиотровским и мной. В рамках соглашения три платья из моей коллекции были представлены на выставке «История костюма», которая открылась 8 декабря 2017 года в Государственном Эрмитаже, а затем вошли в фонд музея: два платья с уникальными азербайджанскими орнаментами из коллекции «Восточный магнетизм», которые были представлены в декабре 2014 года на Фестивале восточной одежды «Oriental Fashion Show» в Париже, еще одно платье – из свадебной коллекции, созданное в стиле рококо XIX века. Презентация моих показов мод всегда отражала мой новаторский подход к моде. Вместо традиционного шествия моделей по подиуму, я старалась организовывать настоящее представление с мастерством и интуицией театрального режиссера, сочетая действие с настроением, цветом и темой.

— Что подразумевает для Вас Азербайджанский стиль? Какой он в идеале?

— Формирование моего стиля в моде протекало следующим образом. Я потратила много лет, изучая профессию у опытных мастеров. Годы учебы и долгих самостоятельных поисков научили меня с уважением и на высочайшем уровне относиться к изготовлению одежды, вплоть до малейших деталей, и я постоянно следую этому принципу — как при создании коллекций от кутюр, так и готовой одежды. Природная склонность к искусствам и ремеслам вдохновляет меня на создание подобных деталей одежды.

Я потратила много времени на изучение пропорций и гармоничных соотношений в архитектуре, чтобы затем перенести эти закономерности в технологию создания модной одежды. Древний Азербайджан является для меня идеалом. В моем творчестве отчетливо проглядывается увлечение фольклором и восточными мотивами. Соединение идеалов Запада и Востока оригинально соединились в моих многочисленных коллекциях.

— Кто Ваша целевая аудитория на сегодняшний день?

— На протяжении всех этапов моей деятельности я всегда сталкивалась с пристальным вниманием средств массовой информации. Также для меня важной сферой деятельности являлось телевидение, авторские рубрики моды, различные передачи. Кроме того, я увлекаюсь художественной фотографией, рекламой и созданием фирменного стиля. На данном этапе веду в социальных сетях блоги о моде, красоте, здоровом образе жизни. Поэтому предполагаю, что целевая аудитория на сегодняшний день у меня и широкая, и многогранная. Я стала кумиром сотен тысяч поклонников подобно звездам шоу-бизнеса и кино, а моя популярность давно перешагнула за пределы страны.

— Еще немного о трендах, если можно. Что актуально в моде на сегодняшний день?

— На Неделе моды-2020 в Милане мы убедились, что этот год будет отличаться во всем, даже для отрасли модной индустрии. Fashion week в Париже, Лондоне и Нью-Йорке тоже подтверждают это: мода меняет лицо и форму, она приспосабливается к потребностям времени, в котором мы живем, оставаясь при этом верной своим принципам. Мода весны и лета 2021-го года и ее тенденции охарактеризованы новой реальностью: основу составляет как удобная одежда, подходящая для смарт-воркинга, так и романтические платья и сверкающие наряды, заставляющие нас снова мечтать, или помогающие взглянуть на вещи в другом свете. Присутствует также некоторый ностальгический взгляд на прошлое. Он просматривается в деталях (например, заниженная талия и архивные принты) и придает новый оттенок нарядам – повседневным, и не только. Пандемия и глобальный локдаун не могли не повлиять на ход творческой мысли. Время, проведенное дома, вдохновило дизайнеров превратить одеяла, подушки и простыни в модные бра, пальто и накидки.

— Самые ценные вещи, которые должны быть в шкафу у каждой модницы?

— Как бы нам не хотелось, а базовый гардероб не может быть один на всю жизнь, каждый год нужно его обновлять, исходя из изменений в тенденциях и крое. Правильный подбор базовых вещей упрощает ежедневные сборы на различные мероприятия, вещи между собой сочетаются, но образ при этом не выглядит однообразным.

Брючный костюм — абсолютно необходимая вещь для составления базового гардероба, в этом сезоне он находится на пике популярности, и это хорошая инвестиция на будущий сезон. Из плюсов брючного костюма: можно носить как костюм целиком, так и по отдельности пиджак и брюки.

Юбка — важный элемент для составления базового гардероба, в этом сезоне выбор моделей большой. Одной из самых универсальных считается юбка-трапеция, в различных цветах и материалах: клетка, полоска, однотонные и с принтами, твид или джинса.

Джинсы в этом сезоне должны быть прямыми, с расслабленным силуэтом, укороченные, с подворотами или с неровными краями, без потертостей. Джинсы — универсальная вещь, сочетаются со всеми вещами, носить можно с футболками, рубашками, пиджаками, с абсолютно любой обувью, будь то туфли или кроссовки.

Рубашка, классическая белая, с мешковатым кроем, как с мужского плеча — такая же базовая вещь, как и белая футболка, идеально сочетается с юбкой/джинсами/брюками, пиджаком, туфлями/кедами. Дабы разнообразить ваш гардероб, добавьте рубашки других цветов, и очень модными в этом сезоне рубашками с воланами и оборками. А если закатать немного рукав, то образ будет смотреться иначе, и подойдет для жарких дней.

Футболка давно перестала быть атрибутом спортивной одежды, в моде стиль оверсайз, то есть как с мужского плеча, мешковатая и со спущенными плечами, просто белая или цветная со слоганами, смешными надписями или портретами рок-звезд и кумиров 90-х. Футболка составит кампанию абсолютно разным вещам. Ее можно носить с юбкой/джинсами/брюками, под пиджак, джинсовую куртку или косуху. Белая футболка — самая универсальная, однозначно она должна быть у каждого в гардеробе, остальными вариантами дополняйте гардероб для составления неформальных образов.

— Есть ли новый проект, которым Вы порадуете нас в ближайшее время?

— С 2005-го года я занимаюсь преподавательской деятельностью. Являюсь доцентом Государственного Университета Искусств. За эти годы у меня накопился большой опыт, который я хочу использовать для создания своей Академии Моды и Стиля. Это будет базовое обучение, по основной обучающей системе, созданной мною. Обучение в Академии будет удобно и доступно для всех женщин независимо от статуса, возраста и рода занятий. Оно направлено на экономию вашего времени, денег и сил.