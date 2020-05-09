Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 9 мая.

«Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — говорится в комментариях к удаленным постам.

Пользователи соцсети отмечают, что удаляются только публикации с колоризированной фотографией. Оригинальный фотоснимок Facebook якобы не трогает.

Знаменитую фотографию сделал военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года по заданию ТАСС. Сам флаг водрузили на здание 30 апреля, отмечает «Газета.Ру».

Ранее, 2 мая, Минобороны России сообщило, что к 75-летию взятия Берлина советскими войсками рассекретило документы о той операции из фондов Центрального архива военного ведомства.

Ликвидация противников в Берлине продолжалась до 2 мая. Бои за Рейхстаг начались 29 апреля, здание захватил 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии.

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