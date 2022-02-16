В Азербайджане состоится 4-ый по счету конгресс для людей с особенностями развития «Fərqli Fərdlər». В этом году мероприятие пройдет 5 марта, в онлайн формате, сообщили # организаторы конгресса.

Конгресс организован по инициативе компании Caspian Event Organisers и образовательной структуры Edutainment.az и пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Центра Гейдара Алиева, Министерства труда и социальной защиты Азербайджана, Государственного Агентства обязательного медицинского страхования, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Агентства социальных услуг, Государственного Комитета Азербайджана по Вопросам Семьи, Женщин и Детей, Общественного Объединения Регионального Развития (RİİB), Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), которые всегда проявляют заботу и внимание к людям с особенностями развития.

Спикерами конгресса выступят азербайджанские специалисты, а также ведущие международные эксперты, педагоги и методисты, врачи, психологи и психотерапевты из Азербайджана, Израиля, России, США, Турции, Украины, Латвии, Греции и других стран.

Среди них – нейропсихолог Евгений Шведовский, поведенческий аналитик Альберт Фейгельсон, продюсер проекта «Fərqli Fərdlər», коучинг по развитию карьеры для людей с синдромом Аспергера / Аутизмом Барбара Биссоннетт, директор центра «Жизнь без барьеров» Мине Аккайнак, блогер с ДЦП Фидан Исазаде, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова и др.

В панельных дискуссиях по традиции примут участие взрослые и дети с особенностями, а также родители особенных детей. Продюсером конгресса «Fərqli Fərdlər» выступает человек с аутизмом, руководитель Проекта поддержки людей с синдромом Аспергера и аутизмом Антонина Стейнберг.

В рамках конгресса будут обсуждаться различные темы, включая программы волонтерства, стажировок и поиска талантов. Во время мероприятия так же будут освещены инклюзивный набор персонала и перспективы. Впервые конгресс затронет тему «Детский Церебральный Паралич (ДЦП): развенчивая мифы».

Среди главных достижений конгресса «Fərqli Fərdlər» за годы существования проекта при поддержке государственных структур и спонсоров были осуществлены такие программы, как создание доступной среды для особенных людей в международном аэропорту Гейдар Алиев. Руководство аэропорта поддержало и реализовало эту программу, и сегодня бакинский воздушный порт является одним из лучших аэропортов в мире, о чем свидетельствуют многочисленные международные сертификаты. В аэропорту также имеется услуга для людей с так называемой невидимой ограниченностью: аутизмом, деменцией, болезнью Альцгеймера, благодаря которой перелеты стали более комфортными и менее волнительными для пассажиров с особыми потребностями. Помимо этого, были внедрены ланьярды с узором желтого подсолнуха, являющиеся международной символикой скрытой инвалидности. В ходе Конгресса «Fərqli Fərdlər» более 300 человек получили бесплатные консультации от международных экспертов, родственники особенных людей поделились своим опытом и посмотрели их выступления. Иностранные спикеры продолжают тесно сотрудничать с местными экспертами после мероприятия. Кроме того, конгресс «Fərqli Fərdlər» дал толчок к разработке специальной образовательной программы. Конгресс привел к реализации новых творческих проектов: при участии детской театральной группы был продемонстрирован отрывок из детского спектакля «Машина времени» по сценарию девочки с аутизмом. Дизайнером первой детско-юношеской коллекции «DOSTUM» от азербайджанского ювелирного бренда «BUTALI» также выступила девочка с аутизмом.