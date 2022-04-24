На парламентских выборах в Словении лидирует оппозиционная левоцентристская партия «Движение Свобода». Об этом сообщает агентство STA, ссылаясь на данные exit poll.

Согласно им, данная партия получила 35,8% голосов, правящая Словенская демократическая партия (SDS) премьер-министра Янеза Янши — 22,5%. Тройку замыкает партия «Новая Словения — Христианские демократы» (6,8%). На четвертом месте находятся «Социальные демократы» (6,6%), а на пятом — «Левые» (4,4%).

Претендентами на места в словенском парламенте являются более 20 политических блоков и движений. Для того, чтобы попасть в состав государственного собрания, им необходимо преодолеть барьер в 4% голосов.

Выборы прошли в 11 избирательных округах республики, также выбирались по одному представителю венгерского и итальянского национальных меньшинств от членов общин – всего 90 парламентариев. (Газета.Ру)