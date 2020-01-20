«Евровидение» вновь возглавит представитель Скандинавии

Исполнительным продюсером «Евровидения» — самого крупного телевизионного музыкального конкурса в мире — станет швед Мартин Эстердаль. Это решение приняли медиадиректор Европейского вещательного союза (правообладателя «Евровидения») Жан-Филип де Тендер и председатель Референтной группы (руководящего органа «Евровидения») Франк Дитер Фрайлинг. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил Европейский вещательный союз.

Де Тендер назвал Эстердаля идеальным преемником Йона Олы Санда на посту исполнительного продюсера конкурса. Мартин Эстердаль был ответственным за организацию и проведение «Евровидения» в Мальмё в 2013 и в Стокгольме в 2016 годах. Кроме того, в качестве координатора развлекательных и спортивных программ шведского телеканала SVT он отвечал за организацию прямой трансляции таких событий, как вручение Нобелевской премии и свадьбы наследницы шведского престола принцессы Виктории. (DW)