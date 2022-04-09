Европейский Союз уверен, что ракетный удар по Краматорску нанесла Россия.
Об этом говорится в заявлении спикер пресс-службы внешнеполитической службы ЕС, сообщает «Европейская правда».
«Европейский Союз глубоко шокирован атакой России, ударившей в пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска», — говорится в заявлении.
ЕС настаивает, что виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности.
«Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.
Пентагон также подтвердил, что ракетный удар с «Точки У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области был совершен российскими войсками.
Число погибших в результате удара России по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, 109 человек ранено (eurointegration.com.ua).