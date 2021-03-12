Евросоюз пытается «разнюхать» новые реалии на Южном Кавказе

В Баку с трехдневным визитом находится спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Сообщается, что в ходе визита состоятся встречи Клаара на высоком уровне. Он уже был на приеме у президента Алиева. Как сообщает пресс-служба президента страны, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, новую геополитическую ситуацию в регионе после Второй Карабахской войны, работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, региональные транспортные проекты.

Темой других переговоров и консультаций будут вопросы, связанные с последствиями войны в Карабахе, региональным развитием и взаимоотношениями Евросоюз-Азербайджан.

Интересно, что конкретно хочет узнать или понять для себя официальный Брюссель? Трехдневный визит довольно примечателен в наше время. Какие интересы есть у Евросоюза в Азербайджане? И на какие вопросы сотрудничества с ЕС может рассчитывать Баку?

Своим мнением по этим моментам поделились с # известные эксперты.

Ильгар Велизаде, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ»:

— Этот визит в какой-то мере знаковый, так как проходит в ответственный момент. Во-первых, речь идет о завершении карабахского конфликта, освобождении азербайджанских территорий. Во-вторых, конечно, надо говорить о завершении работы над подготовкой соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС. В ходе визита Клаара эти вопросы, конечно, будут обстоятельно рассмотрены.

Необходимо отметить, что в повестке двусторонних отношений важное место занимают также вопросы экономического и политического сотрудничества, гуманитарный диалог, и вопросы безопасности.

ЕС в целом рассматривает Азербайджан в качестве ключевого партнера в регионе, особенно в экономике. Внимание фокусируется на развитии проектов в энергетической, транспортной и инвестиционной сфере.

Но надо сказать, что во взаимоотношениях ЕС с АР есть и ряд специфических, сложных вопросов, в частности, связанных с политическим диалогом. ЕС неоднократно критически высказывался о правах и свободах в Азербайджане. На этот счет есть свои аргументы. И для Баку трактовка прав и свобод всегда включала больше моментов, чем непосредственно права и свободы людей, которые живут под юрисдикцией Азербайджана. Если говорить об этом в более широкой трактовке, то нужно говорить и о правах и свободах беженцев и вынужденных переселенцев.

Думаю, что с решением карабахской проблемы и этот вопрос тоже найдет свое решение в плоскости взаимоотношений между Баку и Брюсселем.

Конечно, визит Клаара очень важен. Наверняка у него будут встречи и с представителями гражданского общества, с представителями политических и экономических структур. Очень важно, чтобы наши отношения развивались в русле взаимопонимания и соответствовали равноправным партнерским стандартам.

Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— ЕС в последнее время и правда пытается активно обозначиться на Южном Кавказе. Новые реалии обязывают. Брюссель, например, был вынужден вмешаться во внутриполитический кризис в Грузии – мы с вами недавно обсуждали это в свете визита Шарля Мишеля, к которому, правда, пока не похоже, что особо прислушались в Тбилиси…

Победа Азербайджана в «44-дневной войне» за Карабах, деактуализация Минского формата урегулирования, его фактическая замена российско-турецким «пасьянсом», усиление военного присутствия России — всё это формирует новую геополитическую ситуацию в регионе, в которой Евросоюзу нужно как-то позиционироваться. Неоднократно повторялось, что у ЕС в принципе отсутствует единая политика безопасности, и сдвигов в этом плане, честно говоря, пока не просматривается. В течение всех 44 дней войны за Карабах Брюссель пребывал в некоем ступоре, а нынешние заклинания о приверженности или реанимации Минской группы ОБСЕ раздражение вызывают, похоже, уже и в самом Евросоюзе…

Остановимся тезисно на реалиях, в которых Брюсселю сегодня приходится «наводить мосты» в регионе:

— Будем откровенны, Евросоюз это, прежде всего, про Берлин и Париж. И Германия, и Франция сегодня живут в своих предвыборных логиках. Уже в этом году в Берлине будет новый канцлер, а президент Франции занят собственным «транзитом-2022»;

— В Евросоюзе понимают, что Кремль, напялив на себя роль «миротворца» и благословив известные транспортно-инфраструктурные проекты, будет пытаться подмять регион целиком под себя. Де-факто новая военная база в Азербайджане – в логике Москвы является обоюдным карабахским крюком для Баку и Еревана. Турция в этих раскладах – ситуативный «партнёр-конкурент» Кремля (помимо того, что является предохранителем для Баку). Вряд ли текущее статус-кво устраивает ЕС, другой вопрос – есть ли у Евросоюза (читай у Берлина или Парижа) инструментарий, а главное желание, вклиниться;

— У Турции своя специфическая история отношений с Евросоюзом. Текущий тупик сотрудничества связан, в том числе, и с разными интересами отдельных членов ЕС в отношениях с Анкарой. В Германии не могут не учитывать мощный внутренний турецкий фактор (Берлин недавно де-факто заблокировал антитурецкие санкции ЕС). У Франции в последнее время отношения с Турцией вообще испорчены – известные темы Ливии, Восточного Средиземноморья и так далее. Есть, правда, недавние намёки на нормализацию – посмотрим, во что это выльется;

— Российско-турецкий тандем вокруг Карабаха может разрушиться, в том числе, и внезапно. Кремль на этот случай держит в уме реанимацию той самой МГ ОБСЕ – двусмысленные месседжи по этому поводу из Москвы (пресловутый «статус» Карабаха) Баку раздражают, но, похоже, уже не удивляют. Не говоря уже о сохранении «государственнического» строительства в «НКР» под собственной эгидой;

— Перспектив реанимации МГ ОБСЕ без кардинального изменения повестки переговоров не просматривается – в старый формат попросту не вернется Азербайджан. В то же время, Баку может выступить коммуникатором/посредником в налаживании новых форматов отношений по линии ЕС-Турция (и наоборот). В случае разрыва российско-турецкого тандема Евросоюзу придется в который раз определяться, либо же традиционно ограничиваться «глубокой обеспокоенностью»…