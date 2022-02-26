Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о созыве внеочередного совета министров иностранных дел Евросоюза на вечер воскресенья, 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter европейского чиновника.

«Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00 (21.00), чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе», — написал он.