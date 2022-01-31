Европейский союз обратился к иранским властям с призывом выполнять свои обязательства по международному праву и освободить правозащитницу Наргес Мохаммади, приговоренную к восьми годам тюрьмы и 70 ударам плетью.

«Исполнение этого приговора, включая физическое наказание, противоречит универсальным принципам прав человека и верховенства права», — цитирует Интерфакс заявление евродипломатов.

Также в документе отмечается многолетняя правозащитная работа Мохаммади, за которую она не раз оказывалась в тюрьме, из-за чего ее здоровье постоянно ухудшалось.