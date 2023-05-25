Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила в Facebook, что Европарламент подготовил проект резолюции, чтобы лишить страну права председательства в ЕС во второй половине 2024 года.

«На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность», — написала министр.

Она подчеркнула, что решение относительно председательства в Евросоюзе принимает Совет ЕС и страна ежедневно контактирует с его главным секретариатом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США и странам Евросоюза необходимо заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре безопасности в Европе. По его словам, переговоры по этой теме необходимо провести после урегулирования конфликта на Украине и в них должны принять участие США. Орбан также выразил мнение, что вопрос будущей архитектуры европейской безопасности должен обсуждаться между Россией и США. (gazeta.ru)