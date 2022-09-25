Новый пакет санкций Евросоюза против России может содержать запрет на экспорт в Россию нескольких десятков видов высокотехнологичных товаров, включая смартфоны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Отмечается, что версию соответствующего документа уже составили Ирландия, Польша и страны Балтии.

Кроме смартфонов под запрет могут попасть радары и лазерное оборудование. Также перечисленные страны хотят запретить европейским IT-компаниям оказывать услуги клиентам из РФ и приобретать продукцию компании «Лаборатория Касперского».

Остальные санкции касаются операций с банкнотами ЕС и США в РФ, порядок купли-продажи россиянами недвижимости и не только. Кроме того, Ирландия, Польша и страны Балтии настаивают на снятии с эфира российских телеканалов.