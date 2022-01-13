Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует запустить миссию по подготовке офицеров для армии Украины, сообщает ТАСС.

По его словам, при проведении мероприятий не будет копироваться аналогичная миссия для Мали или ЦАР, так как «украинцы не нуждаются в базовой подготовке».

Также Боррель рассказал, что в скором времени ЕС может принять решение об отправке на Украину специалистов по кибербезопасности.

«ЕС продолжает поддерживать Украину. Мы готовимся отправить миссию, чтобы помочь украинцам противостоять кибератакам, что является одним из рисков, которые стоят перед ними», — отметил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.