Сборные Армении и Турции на «Республиканском» стадионе в Ереване провели матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024-го года.

Как передают армянские СМИ, гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

На 10-й минуте защитник немецкого «Хоффенхайма» Озан Кабак поразил свои ворота после передачи защитника казахстанской «Астаны» Камо Оганесяна.

На 34-й минуте отличился хавбек голландского «Фейеноорда» Оркун Кекчю.

Победный гол гостей на 63-й минуте забил нападающий стамбульского «Галатасарая» Керем Актюркоглу.