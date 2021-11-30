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Поскольку в период коронавирусной пандемии граждане чаще сталкиваются с проблемой урезания заработных плат и удержаний из них, то многих волнует вопрос: «Может ли работодатель сократить зарплату и в каких случаях?». Отмечу, что письмо с таким содержанием буквально на днях поступило на почту.

С началом пандемии, чтобы противостоять кризису, каждая вторая компания оптимизировала фонд оплаты труда – перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат. Однако, если одни компании прибегают к радикальным мерам вынужденно с целью сохранить рабочие места, то другие работодатели, пользуясь ситуацией, необоснованно урезают зарплату или удерживают из них, приводя различные предлоги и оправдания. Как в этой неясной ситуации понять, насколько законны удержания из заработной платы и в каких случаях можно оспорить в суде их необоснованность?

Удержание из зарплаты – это часть дохода, начисленного в пользу работника, но перечисленного не ему самому, а в пользу иного лица (государства, гражданина, предприятия и так далее).

Удержания из зарплаты регламентируются действующим законодательством – Трудовым кодексом Азербайджанской Республики.

Что касается видов удержаний, то они бывают обязательными и необязательными.

Обязательные – это изыскания из зарплаты граждан на основании законодательных норм — налог на доходы физических лиц, удержания по исполнительному листу (алименты, удержания с осужденных лиц).

Необязательные – удержания, которые производятся по распоряжению работодателя в рамках соглашения между ним и работником.

В Трудовом кодексе (ТК) нормам оплаты труда посвящен Раздел XXV, который охватывает статьи 154 – 176.

Отметим, что зарплата работника не должна быть ниже минимальной заработной платы, установленной государством (на данный момент 250 манатов, а с 1 января 2022 года – 300 манатов).

Что нужно знать работнику, чтобы не допустить нарушения его трудовых прав?

Во-первых, задержка зарплаты уже считается серьезным нарушением трудового законодательства. В случае, если зарплата задерживается на срок более 15 дней, работник вправе приостановить работу. Тогда он должен письменно известить работодателя о своем бездействии и причинах этих мер. Возможно, приостановка работы, механизм которой также прописан в законе, побудит работодателя к изысканию денежных средств. Однако отдельным категориям трудящихся закон не позволяет приостановить работу при невыплате зарплаты. В этом случае можно обратиться в комиссию по трудовым спорам, трудовую инспекцию, либо в суд.

Если зарплата задерживается по вине работодателя и этот факт не стал предметом индивидуального трудового спора, то согласно статье 172 ТК (Сроки выдачи заработной платы), за каждый день задержки работнику должна быть выплачена надбавка в размере одного процента от его зарплаты. Если же по этому поводу возникнет спор, то данный вопрос решается в соответствии с разделом «Трудовые споры» действующего кодекса.

А уже в статье 175 описаны случаи, позволяющие удерживать из зарплаты и порядок исполнения. Так, удержания из зарплаты осуществляются в случаях:

налоговых, социальных и другие принудительных выплат, предусмотренных законом;

при наличии исполнительного листа, предусмотренного законом, где указана конкретная сумма;

если по вине работника (за исключением случаев полной материальной ответственности) работодателю нанесен ущерб, то компенсация не должна превышать одну месячную зарплату;

если работник, находясь в служебной командировке, потратил не все выданные для этой цели деньги, оставшуюся часть он должен вернуть работодателю;

если из-за невнимательности бухгалтера работнику выданы лишние деньги, разница может быть удержана;

если работник не потратил и не вернул работодателю деньги, выданные ему на нужды производства.

Работники, являющиеся членами профсоюза, должны платить членские взносы за 4 рабочих дня недели.

Из пособий по увольнению и с других выплат, связанных с этим, удержания не производятся.

За исключением случаев допущения ошибок в бухгалтерском отчете, из лишних денег, которые работодатель выплатил работнику, удержания производиться не должны.

Если работник обратился с заявлением, в котором указаны суммы и сроки, часть зарплаты может быть удержана в пользу кредиторов по коммунальным расходам, кредитам, банковским ссудам и другим долгам. Если же работник с таким заявлением к работодателю не обращался, то удержания в счет долгов по требованию кредиторов производиться не могут.

Согласно статье 176 (Ограничение размера удержания из заработных плат), общий размер всех удержаний из месячной зарплаты не должен превышать 20 %, а в иных случаях, предусмотренных законом — 50%. Даже, если удержания производятся одновременно по нескольким исполнительным листам, во всех случаях половина зарплаты должна быть сохранена.

Отметим, что ограничения, установленные настоящим кодексом, не распространяются на удержания из зарплаты при: отбывании исправительных работ; взыскании алиментов; возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица; возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Что еще должен знать работник? Статья 165 предусматривает порядок оплаты сверхурочной работы. Так, каждый сверхурочный час работы при повременной системе оплаты труда оценивается в двукратном размере. В остальных случаях оплата сверхурочного труда производится в виде надбавок к заработной плате в соответствии со специализацией и профессиональной степенью по часовому тарифу. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором.

И в заключении отмечу, что оплата труда во время простоя предприятия не по вине работника, согласно статье 169 КТ, производится в размере не менее, чем двух третьих заработной платы.