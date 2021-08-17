В Азербайджан вернулась вторая группа сотрудников МЧС, командированных в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева в связи с тушением лесных пожаров.

По информации корреспондента АПА, самолет, доставивший 174 сотрудника Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что в тушении лесных пожаров в Турции принимали участие 743 сотрудника МЧС. Кроме того, к тушению лесных пожаров в Турции привлечено 97 единиц техники, включая 77 пожарных машин, 6 насосных машин, 1 бензовоз, 4 штабных автомобиля, 2 автобуса и 1 пикап и другие вспомогательные технические средства, а также самолет-амфибия типа “Бе-200ЧС” и 1 вертолет.