Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что на сегодняшний день Европейский Союз заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро.

Об этом сообщаетобщественный вещатель Австрии ORF.

«Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд», – отметил представитель Еврокомиссии.

По словам Виганда, были заморожены активы 1350 лиц и организаций, которые находятся под санкциями ЕС. Счета, недвижимость и яхты таких лиц отслеживаются и замораживаются странами-членами ЕС.

Примечательно, что большую часть названной суммы заморозили семь стран ЕС. Это Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такая тенденция связана не только с российским имуществом в этих странах, но и с работой органов власти, а также эффективным выполнением санкций. В то же время Виганд уточнил, что российские активы сейчас заморожены, однако для их использования, например для передачи Украине на восстановление страны, нужна их конфискация и соответствующая законодательная база.