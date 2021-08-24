Экономическая помощь ЕС Афганистану заморожена до тех пор, пока талибы не покажут свои намерения.

Как передает РИА Новости, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании стран «большой семерки» G7.

«Экономическая помощь Афганистану сейчас заморожена и останется блокированной, пока правительство талибов не продемонстрирует свои намерения», — сказала она.

Экстренный саммит лидеров «большой семерки», созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате. Лидеры обсуждали ситуацию в Афганистане.

Фон дер Ляйен пояснила, что «помощь на развитие будет обусловлена соблюдением прав человека, фундаментальных прав». «Миллиард евро был предусмотрен Афганистану на будущие семь лет. Эта помощь пока заморожена до тех, пор пока мы не получим со стороны талибов гарантий того, что они будут соблюдать условия», — добавила она.