«Санкции против Ирана в рекордно короткие сроки! <…> Послы ЕС договорились о мерах против лиц, поставляющих иранские дроны, которые наносят удары по Украине», – сообщила в Twitter Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС.

Процедура завершена, санкции должны вступить в силу в четверг днем после публикации в официальном журнале ЕС, говорится в сообщении.

ЕС заморозит активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставку дронов России, а также готов ужесточить санкции в отношении еще четырех организаций, которые ранее уже были включены в санкционный список.

Иран отрицает, что продает свои дроны России. Европейцы в последние дни проверяли достоверность информации о том, что это действительно так. США еще в июле предупреждали, что Иран готовится передать России беспилотные летательные аппараты «для использования в безжалостной войне против Украины», и «теперь у нас есть обильная информация о том, что они применяются для нанесения ударов по гражданским лицам и критической инфраструктуре гражданского назначения», заявил в среду представитель Госдепартамента Нед Прайс.

CNN опубликовало видеозапись с рассказом о сбитом иранском беспилотнике, где украинский военнослужащий показывает корреспонденту надпись на фарси, сделанную на одном из компонентов дрона.

В среду представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат сообщил, что с 13 сентября, когда был сбит первый иранский дрон, украинские силы ПВО уничтожили 223 беспилотника Shahed-136. (moscowtimes.ru)