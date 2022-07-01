Евросоюз по итогам июня впервые в своей истории импортировал больше сжиженного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. Он также призвал страны Евросоюза работать над сокращением спроса и готовиться к непростой зиме.

В условиях жёстких экономических санкций, наложенных на Россию после её вторжения в Украину, ЕC движется к постепенному отказу от российских энергоносителей и ищет иные источники их импорта. Возможным решением проблемы Бироль назвал возврат к более интенcивному использованию атомной энергии, но подчеркнул, что этот вопрос зависит от решения правительств европейских стран. Например, Германия после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2012 году приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики. Сейчас из 19 ранее действовавших АЭС в Германии осталось лишь три, и те находятся в процессе вывода из эксплуатации; до начала российско-украинской войны их планировалось закрыть к концу 2022 года, однако сейчас германское министерство энергетики стоит перед вопросом о возвращении к их использованию. (svoboda.org)