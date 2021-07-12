Отчет об итогах июньского визита министров иностранных дел Литвы, Румынии и Австрии на Южный Кавказ будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС).

Об этом накануне заседания заявил журналистам министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

«На нашей встрече в Лиссабоне в мае мы обсуждали, как ЕС может проявить активность в разрешении затяжных конфликтов в странах Восточного партнерства. Одним из результатов этой встречи стало предложение активизировать деятельность на местах посредством визитов министров иностранных дел ЕС. Визит на Южный Кавказ, в котором приняли участие три министра иностранных дел, был первым. Мы встретились с лидерами стран и отметили решимость ЕС играть более активную роль в разрешении затяжных конфликтов, а также нашу поддержку в деле обеспечения стабильности и безопасности в этих странах. Мы обсуждали, как страны Южного Кавказа и ЕС могут стать ближе друг к другу. Кроме того, обсуждалась подготовка к саммиту Восточного партнерства, который состоится в декабре этого года. В целом руководители этих стран наш визит приветствовали. После визита есть определенные мысли и идеи. Я и мои коллеги представим эти идеи Совету по иностранным делам ЕС и Верховному представителю ЕС», — сказал он.

По его словам, существует идея поддержки ЕС в создании платформы регионального сотрудничества между тремя странами, а также при посредничестве организации и участии в этой платформе: «У нас также есть конкретные предложения по поддержке мер по укреплению доверия между Азербайджаном и Армения. Также есть предложение пригласить министров иностранных дел трех стран на заседание Совета иностранных дел ЕС осенью, чтобы создать механизм трехстороннего сотрудничества и обсудить аспекты безопасности политики Восточного партнерства. Хочу отметить, что безопасность была главным вопросом, обсуждаемым на наших встречах в регионе».