По информации источника, Еврокомиссия подготовит официальное заключение, после чего 27 членов ЕС сообщат о своем решении по трем странам. В случае положительного ответа ожидаются долгие и сложные переговоры.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании Евросоюза принять Украину. Президент Польши Дуда в свою очередь призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на членство в Евросоюзе 3 марта.

Вслед за Грузией и Украиной о планах на подачу заявки в ЕС заговорили и в Молдове. США высказались за вступление Молдавии в ЕС и даже решили инвестировать в ее энергетику $18 млн. (gazeta.ru)