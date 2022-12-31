ЕС назвал 2022 год успешным и важным в отношениях с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в поздравлении представительства ЕС в Азербайджане по случаю Дня Солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Поздравляем весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом! 2022 год стал еще одним успешным и важным годом в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Мы провели несколько встреч на высоком уровне в Баку и Брюсселе, подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики, поддержали Азербайджан в разминировании, провели множество проектов и мероприятий для построения прочного партнерства с Азербайджаном»,- говорится в публикации.

Отмечено, что представительство ЕС в Азербайджане продолжит свою работу в 2023 году в направлении дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества ЕС-Азербайджан.