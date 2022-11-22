Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может провести в ближайшее время трансграничную наземную операцию.

По его словам, турецкая сторона «знает имена, места и профиль террористов», а также лиц, которые их покрывают и помогают вооружениями.

«Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией», — сказал Эрдоган на церемонии открытия плотины в провинции Артвин.

Эрдоган заявил, что достижения и успехи современной Турции вызывают обеспокоенность у антитурецких кругов, пытающихся замедлить развитие страны, в том числе путем использования террористических организаций. Он подчеркнул, что Анкара решительно противостоит вызовам, нанося сокрушительные удары противникам страны.

Президент Эрдоган привлек внимание к продолжающимся операциям ВС Турции в Сирии и Ираке. «Турецкая армия уже несколько дней наносит удары по террористам, используя самолеты, БПЛА и артиллерию. В скором времени мы уничтожим эту угрозу», — заверил турецкий лидер.

Ответом на гибель шести неповинных людей [при теракте в Стамбуле] стало разрушение турецкой армией объектов террористов на севере Ирака и Сирии, напомнил президент.

«Террористы ответят за каждую каплю пролитой крови четырехлетнего ребенка и 22-летней учительницы, погибших в результате обстрела приграничного Каркамыша с сирийской территории. Нам известны личности и преступное досье террористов. Мы также знаем о том, кто их опекает, вооружает и воодушевляет», — отметил он.

Президент Турции заявил о скором конце планов маскировки деятельности террористических организаций путем смены их названия (YPG на Сирийские демсилы – прим. «Анадолу»). «Те, кто полагает, что смогут остановить Турцию совместными фотографиями с террористами, подошли к концу этого пути. Турецкая армия устранит любую угрозу терроризма», — подчеркнул политик.

«Никто не смеет выступать против шагов Турции по устранению угрозы терроризма у границы. В районах, откуда исходит угроза для граждан Турции, линия безопасности должна быть отодвинута на должное расстояние от границы», — подчеркнул он. («Анадолу»)