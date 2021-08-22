Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер поблагодарил Зеленского за помощь украинских спасателей в тушении пожаров на территории страны, а Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину, сообщается на сайте главы государства.

«Лидер Турции поздравил Украину и украинский народ с 30-й годовщиной независимости, а также поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции. Владимир Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров», — говорится в сообщении.