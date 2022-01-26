Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью каналу NTV, что журналистка Седеф Кабаш, которая прокомментировала его политику оскорбительной поговоркой про скот во дворце, нагрубила турецкому народу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сын этого народа, я президент, избранный 52% голосов. На самом деле они оскорбляют саму нацию в глазах Тайипа Эрдогана. Аналогия с амбаром тоже является оскорблением этого любимого народа, это отсутствие культуры», — сказал он.

Агентство отмечает, что в Турции оскорбление президента уголовно наказуемо. Так, осенью прошлого года председателя главной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу обязали выплатить Эрдогану более 43 тыс. турецких лир за слова, сказанные против него в Великом национальном собрании (местный парламент).

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Кабаш арестовали. Журналистку задержали у нее дома ночью 21 января. Расследование преступления против президента ведет генеральная прокуратура.