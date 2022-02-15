Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках двухдневного официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во вторник прибыл в Дубай, где на «Экспо-2020» проходит Национальный день Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий лидер принял участие в официальной церемонии открытия Дня Турции на «Экспо-2020».

«Всемирная выставка «Экспо» впервые в истории проводится в арабской стране. «Экспо-2020» в Дубае – призыв к совместному созиданию нового будущего», — сказал турецкий лидер.

Затем президент подробно осмотрел турецкий павильон, побывал в других стендах.

«Экспо» — самая известная выставка в мире. Она проходит каждые пять лет в разных странах, место проведения определяется голосованием генассамблеи Международного бюро выставок.

Впервые Всемирная выставка «Экспо» состоялась в 1851 году в Лондоне. В 2020 году это мероприятие должно было пройти в Дубае, но из-за пандемии коронавируса оно открылось 1 октября 2021 года и продлится до 31 марта 2022 года.