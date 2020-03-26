Эрдоган примет участие в саммите G20 по коронавирусу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 26 марта, примет участие в чрезвычайном саммите лидеров стран G20 («Большая двадцатка»), посвященном борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, сообщает Анадолу.

Как сообщается, переговоры пройдут в режиме видеоконференции.

С турецкой стороны в консультациях примут участие министры иностранных дел Мевлют Чавушоглу, казначейства и финансов Берат Албайрак, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

| 2020-03-26T02:35:32+00:00 26 марта 2020, 07:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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