Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает # в Британии, премьер-министр приветствовал поддержку Турции относительно членства Швеции в НАТО, и поблагодарил президента Эрдогана за его усилия.

На встрече обсуждались возможности укрепления двустороннего сотрудничества, включая передовые оборонные технологии и решение общей проблемы нелегальной миграции.

Лидеры также договорились углубить обмен разведданными и сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Президент Эрдоган проинформировал премьер-министра о недавнем визите президента Зеленского в Турцию, и лидеры согласились с важностью обеспечения продления Черноморского зернового соглашения.