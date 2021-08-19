Турция не намерена играть для Европы роль «склада-накопителя» для мигрантов, у Анкары нет такого долга, ответственности либо обязательств. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает «Анадолу«.

Глава турецкого государства коснулся также ситуации в Афганистане. По его словам, Турция при необходимости будет взаимодействовать со сформированным движением «Талибан» правительством, поскольку главная цель Анкары — стабильность и безопасность Афганистана.

Турецкий лидер объявил о введении в Турции новых ограничений в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Президент сообщил, что непривитым студентам и работникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19.

Кроме того, без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры.

Наряду с этим, в Турции вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородних автобусов.