Эрдоган об участии Турции в новом миропорядке

Впервые после Второй мировой войны Турция получила возможность принять активное участие в процессе перестройки существующего миропорядка.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к функционерам правящей Партии справедливости и развития Турции, передает Анадолу.

По словам Эрдогана, пандемия коронавируса нового типа по масштабам экономических последствий привела мир к самому крупному кризису последних десятилетий.

Президент отметил, что Турция как и весь мир ведет напряженную борьбу с пандемией коронавируса.

«Безысходность, с которой столкнулись развитые страны мира на фоне масштабного кризиса пандемии, вынуждает пересматривать все прогнозы будущего развития человечества. Важно не только эффективно противостоять распространению пандемии, но быть подготовленными к новой картине, которая ждет весь мир, регион и нашу страну после Covid-19», — сказал президент.

Он отметил, что отличием Турции от других стран на фоне пандемии стала развитая инфраструктура здравоохранения и своевременные меры по противодействию распространению инфекции.

Турецкий лидер сообщил далее, что ситуация в самой Турции постепенно нормализуется. «Число новых заражений уже не превышает предыдущие дни», — констатировал глава государства.

Президент отметил, что ограничительные меры в Турции сохранятся на протяжении всего священного месяца Рамазан. Надеюсь, что страна вернется к нормальной жизни уже после праздников, сказал Эрдоган.