Эрдоган, как следует из сообщения его пресс-службы, высказал такую оценку в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет Reuters, турецкий лидер указал также на необходимость возобновления дипломатических усилий для завершения войны в Украине. Одновременно Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки, которая позволяет сейчас экспортировать украинскую сельхозпродукцию из черноморских портов.

В четверг Реджеп Эрдоган, сославшись на сведения от руководства турецких спецслужб после разговора Бёрнса и Нарышкина, заявил о том, что ни США, ни Россия не планируют применять сейчас ядерные вооружения.

Встреча глав американского и российского разведывательных ведомств с глазу на глаз прошла в понедельник в Анкаре. Судя по всему это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала февральского вторжения России в Украину.

Как заявили в администрации президента США Джо Байдена, на встрече Бёрнса и Нарышкина речь шла о ядерных угрозах Москвы в связи с ситуацией вокруг Украины. Стороны также обсудили судьбу американцев, которые удерживаются под стражей в России. Российская сторона темы переговоров не раскрывала. Комментариев не давали ни в Кремле, ни в МИД России, отмечает РБК. (svoboda.org)