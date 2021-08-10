Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает «Анадолу«.

Обсуждены состояние турецко-грузинских отношений и региональная тематика.

В ходе беседы президент Эрдоган отметил, что Турция и Грузия могут начать работу над реализацией совместных энергетических и транспортных проектов, воспользовавшись представившимися в регионе новыми возможностями.

Турецкий лидер поблагодарил коллегу за соболезнования и сочувствие в связи с лесными пожарами в Турции, а также за проявленную при ликвидации последствий стихийного бедствия солидарность.