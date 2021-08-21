Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Анадолу, в Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних связей, а также региональные процессы с акцентом на ситуацию в Афганистане.

Эрдоган и Путин обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года самолета Бе-200ЧС Минобороны РФ, на борту которого находились и турецкие, и российские граждане.

Президент Турции отметил, что Анкара придает особое значение сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере, поделился ожиданиями по увеличению объемов поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Касаясь ситуации в Афганистане, Эрдоган отметил, что в случае формирования соответствующих условий, Турция может и в будущем обеспечивать безопасность и управление аэропортом Кабула.

По словам Эрдогана, подобная миссия Турции внесет вклад в снижение обеспокоенности всех сторон по ситуации в Афганистане, в том числе мирового сообщества и афганского народа.

Турецкий лидер выразил далее надежду на «мягкий переходный период» в Афганистане.

Эрдоган подчеркнул, что движение «Талибан» не должно повторять былых ошибок, основываться на охвате всех этнических групп в Афганистане, и выполнять данные обещания.

Президент Турции отметил, что в новое правительство Афганистана должно отражать многогранность населения азиатской страны, и в нем должны быть широко представлены различные слои афганского общества.

Эрдоган назвал обнадеживающим начало переговоров в Кабуле между талибами и лидерами республики по обеспечению мира и безопасности в Афганистане. По словам главы турецкого государства, все это время каналы диалога с талибами должны оставаться открытыми, а вместо жестких условий и требований, нужно добиваться поэтапной реализации действий.

Эрдоган отметил также, что заявления талибов пока вызывают позитивную реакцию, однако итоговая позиция в отношении «Талибана» будет основываться не на словах, а на действиях этого движения.

Эрдоган и Путин договорились об укреплении координации в вопросе налаживания контактов с новым правительством Афганистана.