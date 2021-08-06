Из 208 пожаров, произошедших с конца июля в 44 провинциях Турции, локализованы 196 очагов возгорания. В пяти провинциях — Анталья, Мугла, Испарта, Айдын и Денизли — продолжается тушение 12 пожаров.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Глава государства подчеркнул, что государство направило все усилия на борьбу с пожарами.

По его словам, только вертолетов в тушении пожаров задействовано 56 единиц.

Эрдоган отметил, что Украина направила в Турцию пять вертолетов с приборами ночного видения. Эти машины будут задействованы в тушении лесов в круглосуточном режиме.

Турецкий лидер привлек внимание к поддержке, оказываемой Турции многими странами региона.

В качестве примера президент Турции привлек внимание к позиции Азербайджана.

Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности направить в Турцию дополнительные группы пожарных.

«Более шестисот профессиональных пожарных из Азербайджана участвуют в тушении лесных пожаров в Турции. В ближайшее время в Турцию прибудет еще сто азербайджанских пожарных», — сказал президент.