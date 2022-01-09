Саудовская Аравия обратилась к ряду стран Персидского залива с просьбой помочь восполнить запасы ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot из-за участившихся атак йеменских хуситов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Это срочный вопрос. Эр-Рияд может получить ракеты-перехватчики в ряде стран Персидского залива, мы работаем над этим. Этот вариант может оказаться быстрее, чем прямые продажи от США», — сообщил газете высокопоставленный американский чиновник. По его оценкам, ракеты могут закончиться через несколько месяцев, при этом приобретение ракет у других стран должно быть одобрено американской администрацией.

Еще один источник, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что Саудовская Аравия попросила ракеты в долг у «друзей», но у них запас ракет тоже не очень значительный.

По мнению опрошенных газетой экспертов, данная мера будет кратковременным спасением на период, пока в королевство не поступят приобретенные напрямую у США ракеты.(Patriot)