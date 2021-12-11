В Италии местный епископ Антонио Стальяно раскрыл детям правду об отсутствии Санта-Клауса во время религиозного фестиваля и спровоцировал скандал. Об этом cообщает New York Post.

По информации издания, Стальяно, выступая перед детьми, рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его костюм придумала Coca -Cola ради рекламы. Родители пожаловались на епископа, и римско-католической епархии на Сицилии пришлось приносить публичные извинения (lenta.ru)